В ВКО произошло два пожара – в лесничестве и на Гусином острове

Два загорания сухостоя произошло на территории ВКО – в лесничестве и на Гусином острове, сообщает Zakon.kz.

1 августа в Уланском районе на территории КГУ "Асу-Булакское лесное хозяйство" Белогорское лесничество в лесной лесопокрытой зоне загорелась сухая трава, кустарник, валежник.

"В труднодоступную местность были оперативно направлены для борьбы с огнем силы лесников и пожарных. Чтобы потушить пламя, приходилось пробираться по заросшим ​тропам, преодолевать препятствия. Иногда огонь устремлялся ​по траве и потушить его было непросто.​ Совместными усилиями лесников и сотрудников ДЧС ВКО стихию удалось усмирить на площади 3,9 га в 19:30 2 августа". Пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Как уточняется, всего в тушении было задействовано 28 человек личного состава и 7 единиц техники.

Кроме того, 2 августа в районе Алтай, п. Октябрьский, на "Гусином острове" тоже произошло загорание – горела трава и камыш.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

"Чтобы добраться до места происшествия, огнеборцам ДЧС ВКО пришлось идти на лодках по воде. Прибыв на место, сотрудники ПЧ-20 и спасательного подразделения №8 приложили все силы в борьбе с огнем. На площади 6 га загорание было ликвидировано", – отметили в пресс-службе.

Всего было задействовано 6 человек личного состава и 1 лодка.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

ДЧС ВКО напоминает, что в регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Спасатели рекомендуют гражданам:

ограничить пребывание в лесах,

не разводить костры на природе,

не допускать палов травы,

не бросать непотушенные окурки.

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