Как выжить во время пожара в многоэтажном доме, рассказали в ДЧС Алматы

Накануне в алматинском ЖК "Аккент" произошел пожар. Жители выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня. В связи с этим в ДЧС Алматы дали ряд рекомендаций, которые помогут выжить во время пожара в многоэтажном доме, сообщает Zakon.kz.

О правилах безопасности и о действиях во время пожара в многоэтажном доме рассказал главный специалист УЧС Алатауского района ДЧС Алматы Дастан Нургалиев:

Если вы почувствовали запах гари, увидели дым или огонь, немедленно вызывайте пожарных по номерам "101" или "112". Не тратьте время на сбор документов и ценностей. При сильном задымлении намочите какую-либо ткань водой и начните дышать через нее, это уменьшит риск отравления угарным газом и ожога дыхательных путей. При сильном задымлении нужно нагнуться или лечь на пол, чтобы подобраться к выходу из квартиры. Двигаться нужно вдоль стены, чтобы не потерять направление. В случае пожара не поддавайтесь панике. Во всех многоэтажных зданиях для эвакуации есть лестничные незадымляемые клетки. Во многих многоэтажных жилых домах предусмотрена пожарная лестница на балконе, но на практике в жилых квартирах такая лестница сохраняется не всегда. Жители, не понимая предназначения люка, демонтируют его или закрывают мебелью, тем самым блокируют аварийный выход.

"Важно отметить, что тушение пожара значительно осложняется заставленными автомобилями жителей, в этой связи ДЧС Алматы призывает не создавать препятствий для проезда экстренных служб", – отметил Дастан Нургалиев.

1 августа 2023 года в Алматы в многоэтажном доме мкр. Аккент произошел пожар. Чтобы спастись от огня, люди выпрыгивали из окон. Видео с места пожара появились в соцсетях. В 17:10 на место выехали спасатели. По данным ДЧС города, горели электрические кабели с 1 по 16 этаж, огонь перекинулся на квартиры. Всего из горящего дома эвакуировали более 200 человек. В результате пожара пострадали 43 человека, одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью. В 18:46 пожар был ликвидирован.

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2 августа и. о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков заявил, что люди, которые выпрыгивали из окон ЖК "Аккент" во время пожара, совершали ошибку. Также он рассказал, с какими трудностями столкнулись спасатели при тушении пожара в жилом комплексе.