Жителя Жамбылской области осудили за кражу скота стоимостью 10 млн тенге
Фото: Zakon.kz
Жамбылским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого, обвиняемого в хищении чужого скота, сообщает Zakon.kz.
Судом установлено, что в мае 2023 года в селе Каракемер подсудимый с территории крестьянского хозяйства незаконно похитил 6 лошадей на 3,7 млн тенге.
"Осознавая свою безнаказанность, в июне 2023 года вновь совершил кражу скота – 13 голов лошадей, причинив потерпевшему П. материальный ущерб на сумму 6 740 000 тенге. Всего потерпевшим был причинен ущерб на сумму 10 440 000 тенге". Пресс-служба Жамбылского районного суда
Обвиняемый вину признал полностью.
"При назначении наказания суд смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством признал чистосердечное раскаяние, возмещение материального вреда и отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел. Приговором суда Д. назначено 5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности", – рассказали в суде.
Приговор в законную силу не вступил.
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