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Законодательство РК

Жителя Жамбылской области осудили за кражу скота стоимостью 10 млн тенге

молоток судьи Фото: Zakon.kz
Жамбылским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого, обвиняемого в хищении чужого скота, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что в мае 2023 года в селе Каракемер подсудимый с территории крестьянского хозяйства незаконно похитил 6 лошадей на 3,7 млн тенге.

"Осознавая свою безнаказанность, в июне 2023 года вновь совершил кражу скота – 13 голов лошадей, причинив потерпевшему П. материальный ущерб на сумму 6 740 000 тенге. Всего потерпевшим был причинен ущерб на сумму 10 440 000 тенге". Пресс-служба Жамбылского районного суда

Обвиняемый вину признал полностью.

"При назначении наказания суд смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством признал чистосердечное раскаяние, возмещение материального вреда и отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел. Приговором суда Д. назначено 5 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности", – рассказали в суде.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в Актобе двое иностранцев обчистили квартиру бизнесмена на 60 млн тенге.

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