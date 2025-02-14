#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
495.28
518.41
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
495.28
518.41
5.44
Происшествия

Двух подростков осудили по делу о смерти школьника в Жамбылской области

приговор суда в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 20:49 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области рассмотрели уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних подсудимых, обвиняемых в хулиганстве и убийстве школьника в Меркенском районе, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в мае 2024 года. Когда между несовершеннолетними подсудимыми и потерпевшим произошел конфликт, один из парней нанес жертве удар металлическим кастетом по затылку. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Одному из подсудимых, как инициатору преступления, суд назначил 11 лет лишения свободы. Второму – девять лет.

Суд взыскал в счет компенсации морального вреда 10 млн тенге с законных представителей каждого подсудимого.

Приговор не вступил в законную силу, заявили в пресс-службе СМУС Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области троих школьников наказали за убийство восьмиклассника.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Ножевые ранения и битва за свободу: чем закончились два случая нападения на полицейских
Происшествия
20:15, Сегодня
Ножевые ранения и битва за свободу: чем закончились два случая нападения на полицейских
В Астане акционерное общество пыталось взыскать с подрядчика 16,2 млн тенге
Происшествия
19:26, Сегодня
В Астане акционерное общество пыталось взыскать с подрядчика 16,2 млн тенге
Самолет Анталья – Астана экстренно сел из-за драки с участием казахстанок
Происшествия
13:02, Сегодня
Самолет Анталья – Астана экстренно сел из-за драки с участием казахстанок
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: