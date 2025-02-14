Двух подростков осудили по делу о смерти школьника в Жамбылской области

В Жамбылской области рассмотрели уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних подсудимых, обвиняемых в хулиганстве и убийстве школьника в Меркенском районе, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла в мае 2024 года. Когда между несовершеннолетними подсудимыми и потерпевшим произошел конфликт, один из парней нанес жертве удар металлическим кастетом по затылку. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Одному из подсудимых, как инициатору преступления, суд назначил 11 лет лишения свободы. Второму – девять лет.

Суд взыскал в счет компенсации морального вреда 10 млн тенге с законных представителей каждого подсудимого.

Приговор не вступил в законную силу, заявили в пресс-службе СМУС Жамбылской области.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области троих школьников наказали за убийство восьмиклассника.