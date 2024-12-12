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Происшествия

Лжеадвокат обманул более 20 актюбинцев на миллионы тенге

Более 20 актюбинцев оказались обмануты лже-адвокатом, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 19:31 Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области парень, представляясь адвокатом, присвоил почти 10 млн тенге больше 20 человек, передает Zakon.kz.

"Диапазон" сообщил, что в полицию обратились 22 жителя Актюбинской области, ставшие жертвами мошенничества. По их словам, мужчина представлялся адвокатом и, под предлогом оказания юридических услуг, брал у них деньги. Однако потом скрывался.

"Люди, оплатившие услуги адвоката, не получили никакой помощи. В настоящее время установлено 22 потерпевших, общий ущерб составляет около 10 млн тенге". Департамент полиции Актюбинской области

Полицейские установили и задержали 26-летнего подозреваемого, теперь он в изоляторе временного содержания. По факту мошенничества идет досудебное расследование.

Аналогичное преступление произошло в прошлом году в Алматы. Тогда адвокат обманул своих подзащитных на 2 млн тенге.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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