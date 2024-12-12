Серьезный пожар вспыхнул в цеху по обработке ваты в Шымкенте

12 декабря в микрорайоне Достык Абайского района города Шымкента произошел пожар в цеху по обработке ваты и в пристроенном к нему временном жилом строении, сообщает Zakon.kz.

Силами МЧС пожар ликвидирован в кратчайшее время на общей площади 270 кв. м.

К счастью, во время инцидента никто не пострадал. В данное время устанавливается причина произошедшего.

В министерстве напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно обращаться по номеру 112.

Ранее 850 павлодарцев эвакуировали из-за возгорания газа в газгольдере.