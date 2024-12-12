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Происшествия

Четыре миллиона тенге присвоила "соцработница" у пенсионерки в Актюбинской области

Четыре миллиона тенге присвоила &quot;соцработница&quot; у пенсионерки в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 19:19 Фото: pixabay
В Актюбинской области алматинка обхитрила 72-летнюю пенсионерку и забрала у нее 4 млн тенге, передает Zakon.kz.

"Диапазон" пишет, что в полицию обратилась 72-летняя пенсионерка. По ее словам, женщина, представившись работницей социальной службы, заявила, что идет обмен денег на новые купюры. Поверив, бабушка передала ей 4 млн тенге. Однако позже поняла, что оказалась обманута.

"Мы установили личность подозреваемой, которая оказалась жительницей Алматы, и доставили ее в отдел. В ходе следствия женщина признала свою вину. Деньги подозреваемая успела потратить на свои нужды". Департамент полиции Актюбинской области

Полиция призывает пожилых людей быть осторожными, особенно когда поступают подозрительные предложения и звонки, связанные с деньгами.

Ранее столичные полицейские перечислили самые частые уловки мошенников, на которые попадаются жители Астаны. С начала 2024 года они отдали аферистам более 3 млрд тенге.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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