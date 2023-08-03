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Крупный пожар разгорелся в горах Жамбылской области

Крупный пожар разгорелся в горах Жамбылской области Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области
В Жамбылской области на территории КГУ "Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира" 2 августа 2023 года в 14:30 разгорелся крупный пожар, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, в горной местности, в 20 км от села Актоган Меркенского района, горит сухая трава на предварительной площади 200 га.

Спасатели провели аэровизуальный облет и тушение на самолете Казавиалесохраны Ан-2 с водозаборным устройством. К этому времени осуществлено 11 сбросов воды. Постоянно обследование местности ведется вертолетом Казавиаспаса ЕС-145.

В ликвидации пожара участвуют силы и средства лесного хозяйства, местных исполнительных органов, ДЧС Жамбылской области в количестве 161 человека, 24 единиц техники, двух самолетов и одного вертолета.

В ДЧС Жамбылской области призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

8 июня 2023 года в Абайской области на территории Государственного лесного природного резервата (ГЛПР) "Семей орманы" разгорелся крупный пожар. По последним данным, сгорело 60 тыс. га леса. Погибли 14 человек. Локализовать пожар удалось почти через неделю – 14 июня. Полностью потушить пожар удалось почти через месяц – 5 июля.

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Ольга Ибраева
МЧС РК Жамбылская область
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