Площадь пожара в горах Жамбылской области увеличилась в полтора раза

270 человек, 36 единиц техники и авиация задействованы в тушении крупного пожара в Аспара-Меркенском лесничестве Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

"Тушение пожара осложняется сложным рельефом местности, труднодоступностью и порывистым ветром. Угрозы населенным пунктам и пострадавших нет. Вертолет МЧС проводит аэровизуальное обследование", – сообщили в региональном ДЧС.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Жамбылской области 4 августа, пожар начался накануне в 20 км от села Актоган, в горной местности на территории КГУ "Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира". По предварительной информации, сейчас площадь возгорания составляет 300 гектаров – в полтора раза больше, чем днем ранее.

Авиация "Казавиалесохраны" уже 13 раз сбрасывала воду на очаги пожара – в общей сложности около 19,5 тонны. С огнем сражаются специалисты лесного хозяйства, "Казлесавиаохраны", местных исполнительных органов, ДЧС по региону – в общей сложности 270 человек, 36 единиц техники и авиация.

О возгорании в горах Жамбылской области стало известно 3 августа, тогда речь шла о горящей сухой траве на площади около 200 га.