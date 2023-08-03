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Законодательство РК

Серийную воровку-пивоманку задержали полицейские в Астане

Жительницу Астаны задержали за серийное воровство пива Фото: pixabay
Столичные полицейские задержали 41-летнюю женщину, которая в течение нескольких месяцев регулярно воровала пиво из гипермаркета, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Астаны 3 августа, сотрудники полиции столичного района Алматы задержали серийную похитительницу пива. Стражи порядка выяснили, что женщина на протяжении нескольких месяцев тайно выносила из гипермаркета бутылки с алкогольным напитком, не оплачивая их на кассе.

Кражи настолько вошли в привычку у жительницы Астаны, что она воровала пиво при каждом посещении магазина. В общей сложности ей удалось похитить таким образом более 200 бутылок. В конце концов воровку задержали, она во всем созналась.

"Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК (хищение чужого имущества путем обмана). Устанавливается причастность задержанной к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы", – говорится в сообщении ДП.

Ранее полицейские задержали в Астане мужчину, который после увольнения из строительного магазина продолжал ходить на работу и притворяться продавцом, выманивая деньги у жителей столицы.

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