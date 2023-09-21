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Серийная воровка телефонов орудовала на музыкальном фестивале в Алматы

На фестивале в Алматы орудовала серийная воровка телефонов Фото: Zakon.kz
Масштабные фестивали в Алматы привлекают интерес не только любителей музыки, но и преступников. На одном из мероприятий задержали женщину, которая воровала у зрителей телефоны, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Алматы 21 сентября, 41-летнюю уроженку Алматинской области задержали по подозрению в серии краж. По версии следствия, она орудовала на массовых гуляниях, которые прошли в Алматы на минувших выходных.


"Задержана гражданка, которая, воспользовавшись многолюдностью, успела похитить три телефона. Фигурантку взяли под стражу. Ее личность проверяют на возможную причастность к совершению других преступлений. Гражданка – жительница Алматинской области, ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления", – сообщил Олжас Шарипов, начальник управления полиции Алмалинского района.

Подобные дерзкие кражи происходят в Алматы не впервые. Например, в июле на одной из городских аллей злоумышленник украл дорогостоящий телефон у влюбленной пары.

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