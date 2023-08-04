14 экс-военнослужащих осудили за крупное хищение топлива а Актобе

В военном суде Актюбинского гарнизона вынесли приговор по делу о крупном хищении горюче-смазочных материалов из воинской части, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе военного суде Республики Казахстан, 14 бывших военнослужащих, 13 из которых – актаусцы, осуждены по делу о крупном хищении и растрате топлива из запасов воинской части. Об этом пишет Лада.

Все 14 бывших военнослужащих были привлечены к суду по пяти статьям. Как сказано в сообщении от военного суда, группа военных в 2019-2020 годах, используя свое положение, по предварительному сговору неоднократно похищали принадлежащие воинской части ГСМ, чем нанесли государству крупный ущерб.

"Подсудимые свою вину не признали и просили оправдать, ссылаясь на отсутствие доказательств и многочисленные нарушения норм уголовно-процессуального кодекса. Государственный обвинитель поддержал обвинение, в части одного подсудимого исключил пункт 3 части 3 статьи 189 Уголовного кодекса", – сообщили в пресс-службе суда.

В суде отметили, что вина подсудимых была доказана многочисленными экспертизами, показаниями свидетелей, стенограммами телефонных разговоров, денежными переводами, а также расчетным подтверждением суммы причиненного ущерба, составленным специалистами Государственной финансовой инспекции Министерства обороны.

По решению суда осужденные получили сроки от трех с половиной до восьми лет лишения свободы. К тому же, их так же пожизненно лишили воинских званий и наград, а также права занимать должности на государственной службе.

"Наказание назначено с учетом смягчающих обстоятельств, а именно наличие малолетних детей, отсутствие судимостей, и отягчающих обстоятельств – нарушение воинской присяги. Кроме того, был частично удовлетворен гражданский иск от министерства обороны Республики Казахстан – с осужденных взыскан в доход государства причиненный ущерб на общую сумму 48 287 301 тенге в солидарном порядке и принудительный платеж в фонд компенсации потерпевших Республики Казахстан в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП) по 55560 тенге с каждого", – отметили в пресс-службе суда.

1 августа специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор в отношении бывшего военнослужащего Актауского гарнизона по факту изнасилования малолетней дочери.