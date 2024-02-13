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Законодательство РК

Пятерых военнослужащих Нацгвардии осудили за хищения в особо крупном размере

приговор суда Фото: Zakon.kz
В военном суде Акмолинского гарнизона оглашен приговор пятерым военнослужащим Национальной гвардии, обвиняемым в хищении ГСМ в особо крупном размере (п.2 ч.4 ст. 189 УК РК) и в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия (ч.2 ст. 453 УК РК), сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что в период с 2019 по 2022 годы военнослужащие, используя свое служебное положение, по предварительному сговору, в группе лиц, в целях личного обогащения, неоднократно совершали хищение горюче-смазочных материалов воинской части на сумму более 448 млн тенге. Похищенное топливо реализовывали частным лицам.

"В свою очередь подсудимый А. проявил халатность в службе повлекшее тяжкие последствия, то есть из-за отсутствия контроля за деятельностью всей службы ГСМ воинской части повлекло причинение материального ущерба государству", – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Вину подсудимые признали. Также в деле была рассмотрена аудиторская проверка.

"Приговором суда Д.,У.,С.,Е., признаны виновными в хищении чужого имущества в особо крупном размере и осуждены к лишению свободы на срок от 9 до 10 лет. Подсудимый А., признан виновным в халатном отношение к службе повлекшее тяжкие последствия и осужден 2 годам 6 месяцам лишения свободы", – заявили в суде.

Отмечается, что с осужденных в солидарном порядке взыскан причиненный материальный ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что заведующую детсадом в Астане осудили за хищение 8,5 млн тенге.

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