Цвет реки вновь насторожил жителей Павлодарской области

В селе Мичурино Павлодарской области позеленел приток Иртыша. Жители забеспокоились и вызвали на место экологов, сообщает Zakon.kz.

Жители села Мичурино забеспокоились, когда заметили, что приток Ирыша стал зеленым. Сельчане сообщили о положении реки в департамент экологии Павлодарской области и на место выехали специалисты, передает Pavlodarnews.

"Место фиксации видео в социальных сетях – рукав Иртыша, а не сама река. Данное место не проточное. Температура воды в водоеме – 28 градусов", – сообщили в пресс-службе департамента экологии.

Как отмечают специалисты, причиной позеленения реки могла стать высокая температура воды и застой в этом месте, что привело к заболачиванию. Не смотря на это, экологи взяли пробы воды из места на реке.

По результатам анализов специалисты смогут точно определить, что стало причиной изменения цвета реки. О заключениях лабораторных исследований сообщат позднее.

Это не первый случай, когда жителей региона настораживает резкое изменение цвета воды в реке. Так, 23 июля павлодарцы обратились к экологам с просьбой разобраться, почему приток реки Усолка приобрел неестественный светло-голубой оттенок. Как позднее сообщили экологи, голубая лагуна образовалась из-за краски, которая не имеет запаха, токсичных свойств и воздействия на окружающую среду.