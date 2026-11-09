Ссора супругов закончилась ножевым ранением в Карагандинской области

В Абае 28-летняя девушка получила ножевое ранение. По подозрению в совершении преступления задержан ее 34-летний супруг, сообщает Zakon.kz.

Еkaraganda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области пишет, что об инциденте заявил диспетчер скорой медицинской помощи 6 ноября. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, между супругами произошел конфликт, во время которого мужчина нанес жене ножевое ранение. Пострадавшую доставили в больницу.

"Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казани 45-летний мужчина во время пьяной ссоры избил свою сожительницу и столкнул с лестницы ее 75-летнюю мать. Пожилая женщина получила смертельную травму.