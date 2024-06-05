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Лесной пожар разгорелся в Жамбылской области

Жамбылская область, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 08:59 Фото: pixabay
В Жамбылской области произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата Жамбылской области, пожар начался 4 июня в Сарыкобинском лесничестве КГУ "Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира". Началось с возгорания сухой травы площадью 1650 га.

Далее огонь распространился на территорию района Турара Рыскулова. Сообщается, что лесничество находится на расстоянии 160 километров от ближайшего населенного пункта в районе.

"Дополнительная информация будет предоставлена позднее", – говорится в сообщении акимата.

Ночью 5 июня огнеборцы ликвидировали автопожары в двух областях страны.

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Алия Абди
Жамбылская область Казахстан Пожар 2024 год Лесные пожары
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