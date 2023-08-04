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В резервате "Семей орманы" снова произошел пожар

тушение возгорание в Семей Орманы Фото: пресс-служба МСЧ РК
На территории "Семей орманы" в области Абай опять горит лес. Об этом рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
"4 августа в 15:30 в подразделения МЧС по области Абай поступило сообщение о загорании на территории Государственного лесного природного резервата "Семей орманы". В целях оказания содействия в оперативной ликвидации огня к месту происшествия незамедлительно направлены силы и средства ДЧС области Абай", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для разведки и тушения с воздуха с применением водосливного устройства, задействованы вертолеты Казавиаспас МЧС и Министерства обороны.

В настоящее время количество задействованных сил и средств МЧС и лесного хозяйства составляет порядка 130 человек и 25 единиц техники.

"Дополнительно формируются к высылке на место горения силы и средства из Астана и Карагандинской области", – уточнили в ведомстве.

По предварительной информации резервата, площадь загорания составляет около 15 га. 

Спасатели призвали население быть предельно внимательными в пожароопасный период и быть осторожными с источниками огня.  

Стоит отметить, что площадь пожара в июне в области Абай превысила 60 тыс. га.

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