АФМ: Бывший бухгалтер "Теміржолсу-Маңғыстау" потратил на себя 225 млн тенге компании
В сообщении сказано, что бывший главный бухгалтер предприятия, являясь работником квазигосударственного сектора, в период с декабря 2021 года по май 2023 года под предлогом оплаты налогов, путем внесения недостоверных сведений в платежные поручения перечислил денежные средства Товарищества на банковский счет физических лиц, от которых в последующем получал их обратно.
"Незаконно присвоенные денежные средства предприятия он потратил на свои личные нужды. В результате преступных действий главного бухгалтера Товариществу причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 225 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК
Также отмечено, что следственные мероприятия продолжаются.
В соответствии со ст.201 УПК РК, иная информация в интересах следствия не разглашается.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
3 августа 2023 года в пресс-службе АФМ рассказали о приговоре в отношении руководства ТОО "Sincere Systems" по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории Астаны. Приговором суда руководитель осужден к 6 годам лишения свободы условно с запретом на занятие деятельностью в сфере инвестиций на 5 лет.