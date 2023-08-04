АФМ: Бывший бухгалтер "Теміржолсу-Маңғыстау" потратил на себя 225 млн тенге компании

Бывшего главного бухгалтера ТОО "Теміржолсу-Маңғыстау" задержали по подозрению в присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Об этом Zakon.kz 4 августа сообщили в пресс-службе АФМ РК.

В сообщении сказано, что бывший главный бухгалтер предприятия, являясь работником квазигосударственного сектора, в период с декабря 2021 года по май 2023 года под предлогом оплаты налогов, путем внесения недостоверных сведений в платежные поручения перечислил денежные средства Товарищества на банковский счет физических лиц, от которых в последующем получал их обратно.



"Незаконно присвоенные денежные средства предприятия он потратил на свои личные нужды. В результате преступных действий главного бухгалтера Товариществу причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 225 млн тенге". Пресс-служба АФМ РК

Также отмечено, что следственные мероприятия продолжаются.

В соответствии со ст.201 УПК РК, иная информация в интересах следствия не разглашается.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

3 августа 2023 года в пресс-службе АФМ рассказали о приговоре в отношении руководства ТОО "Sincere Systems" по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории Астаны. Приговором суда руководитель осужден к 6 годам лишения свободы условно с запретом на занятие деятельностью в сфере инвестиций на 5 лет.