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Бухгалтера детсада в Жетысуской области лишили свободы за крупную растрату

суд Фото: Zakon.kz
Бухгалтера детсада в в Жетысуской области лишили свободы на 7,5 лет за растрату чужого имущества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы суда, гражданка Д. работала на должности бухгалтера государственного коммунального казенного предприятия (детский сад, ГККП) Аксуского района. В период ее работы на ГККП из-за некомплектности групп в детском саду стала образовываться экономия денежных средств, выделенных на оплату труда работникам.

"Д., являясь бухгалтером ГККП, достоверно знала об экономии денежных средств. Используя свое служебное положение, с января 2021 года путем создания платежных поручений в банковской системе "Онлайн банкинг" АО "Народный банк Казахстана" отправляла на свой карточный счет денежные средства. Преступные деяния продолжались по аналогичным ситуациям до февраля 2023 года", – говорится в сообщении.

Судебно-экономическая экспертиза заключила, что подозреваемая в виде заработной платы необоснованно перечислила на свой расчетный счет за период с начала 2021 года по февраль 2023 года около 39,5 млн тенге.

"Суд с учетом смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств – признание вины, чистосердечное раскаяние, частичное возмещение ущерба и наличие онкологического заболевания – признал Д. виновной в совершении уголовного правонарушения по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев", – отмечается в сообщении.

Иск потерпевшего удовлетворен в полном объеме на сумму 38,5 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что бухгалтера детсада в Жетысуской области подозревают в хищении 38 млн тенге.

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