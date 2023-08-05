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Полицейские проверили информацию о преследовании ребенка взрослым мужчиной в Абайской области

Мальчик Фото: pixabay
4 августа в ходе мониторинга социальной сети была выявлена публикация, в которой женщина описывает случай, произошедший с ее племянником в микрорайоне Карагайлы. По словам мальчика, неизвестный мужчина в кепке и белой футболке преследовал его с улицы и до подъезда, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал ребенок, заметив преследователя, он ускорил шаг, но мужчина также ускорился. Мальчик забежал в подъезд своего дома и закрыл дверь, тем самым избавившись от неизвестного.

О произошедшем он сообщил тете.

"Полицейские незамедлительно провели мероприятия по установлению личности мужчины. Им оказался 47-летний житель микрорайона, который был доставлен в участковый пункт полиции. В ходе опроса мужчина пояснил, что не подозревал, что напугал ребенка".

Проведя проверочные мероприятия, изучив записи камер видеонаблюдения, стражи правопорядка не усмотрели в действиях гражданина факта преследования.

Ранее в Астане жители задержали мужчину, преследовавшего девочку-подростка.

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