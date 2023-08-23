17-летний водитель мопеда погиб в ДТП в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
В Алматинской области 22 августа в результате ДТП погиб 17-летний водитель мопеда, сообщает Zakon.kz
ДТП произошло в поселке Байсерке. На одном из перекрестков столкнулись автомобиль Toyota Camry и мопед.
По словам водителя легковушки, она не заметила мопед, и он на полном ходу врезался в ее автомобиль. От полученных травм водитель мопеда скончался на месте ДТП.
Как выяснилось, погибшему было 17 лет.
Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, назначены соответствующие экспертизы.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Ранее в Алматы произошла смертельная авария с участием двух мопедов и автомобиля.
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