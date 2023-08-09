Два тела и ребенок в коляске: в СКО подозреваемый арестован на два месяца
8 августа в отношении 39-летнего жителя Петропавловска судом на время следствия и экспертиз санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, рассказали в пресс-службе ДП СКО.
Сообщение о страшной находке поступило в дежурную часть отдела полиции района Магжана Жумабаева СКО 5 августа в 23:40. При осмотре у малыша 2022 года травм не обнаружено. Сейчас ребенок находится в детском отделении ЦРБ, рассказали в пресс-службе ДП СКО. Погибшими оказались местные жители 1985 и 1988 годов рождения.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в селе Образец обнаружена автомашина Toyota Land Cruiser с характерными механическими повреждениями.
Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян.