Два тела и ребенок в коляске: в СКО подозреваемый арестован на два месяца

Тела мужчины и женщины нашли на обочине трассы между селами Каракога и Надежка в СКО. Неподалеку в детской коляске находился ребенок. Виновник ДТП арестован, сообщает Zakon.kz.

8 августа в отношении 39-летнего жителя Петропавловска судом на время следствия и экспертиз санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, рассказали в пресс-службе ДП СКО.



Сообщение о страшной находке поступило в дежурную часть отдела полиции района Магжана Жумабаева СКО 5 августа в 23:40. При осмотре у малыша 2022 года травм не обнаружено. Сейчас ребенок находится в детском отделении ЦРБ, рассказали в пресс-службе ДП СКО. Погибшими оказались местные жители 1985 и 1988 годов рождения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в селе Образец обнаружена автомашина Toyota Land Cruiser с характерными механическими повреждениями.



Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян.

