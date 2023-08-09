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Законодательство РК

Два тела и ребенок в коляске: в СКО подозреваемый арестован на два месяца

полиция, задержание, СКО Фото: Zakon.kz
Тела мужчины и женщины нашли на обочине трассы между селами Каракога и Надежка в СКО. Неподалеку в детской коляске находился ребенок. Виновник ДТП арестован, сообщает Zakon.kz.

8 августа в отношении 39-летнего жителя Петропавловска судом на время следствия и экспертиз санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, рассказали в пресс-службе ДП СКО. 

Сообщение о страшной находке поступило в дежурную часть отдела полиции района Магжана Жумабаева СКО 5 августа в 23:40. При осмотре у малыша 2022 года травм не обнаружено. Сейчас ребенок находится в детском отделении ЦРБ, рассказали в пресс-службе ДП СКО. Погибшими оказались местные жители 1985 и 1988 годов рождения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в селе Образец обнаружена автомашина Toyota Land Cruiser с характерными механическими повреждениями. 

Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян.

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Николай Ежелев
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