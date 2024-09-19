Горная масса обрушилась на шахте в Абайской области: погиб шахтер

В Абайской области 19 сентября горная масса обрушилась в Орловской шахте, один рабочий скончался, еще один пострадал, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила группа KAZ Minerals.

"19 сентября 2024 года около 14:20 получили травмы двое работников предприятия. Предварительная причина — обрушение горной массы. Один из пострадавших от полученных травм скончался в больнице. Второй после оказания медицинской помощи находится дома", – говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая.





"Председатель совета директоров Группы KAZ Minerals Олег Новачук отправился на Орловскую шахту для личного участия в расследовании несчастного случая. Руководство и коллектив Группы KAZ Minerals приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Компания окажет всеобъемлющую помощь семье", – заключили в компании.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В ночь на 1 сентября на Артемьевской шахте в Восточно-Казахстанской области скончался проходчик подрядной организации. В результате падения закола он получил травмы, несовместимые с жизнью.