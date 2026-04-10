Дастану Сатпаеву вручили госпремию

Нападающему футбольного клуба "Кайрат" Дастану Сатпаеву вручили государственную молодежную премию "Дарын", лауреатом которой он стал осенью 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 апреля 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информации (МКИ) РК:

"В Алматы заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева вручила нападающему футбольного клуба "Кайрат" Дастану Сатпаеву государственную молодежную премию "Дарын". Известный казахстанский спортсмен стал лауреатом премии 2025 года в номинации "Спорт".

В ведомстве отметили, что награждение состоялась 26 ноября прошлого года, но из-за участия в матчах Дастан Сатпаев не смог присутствовать на церемонии.

"Сегодня вы показываете выдающиеся результаты и вдохновляете детей и все общество играть в футбол, поддерживать спорт. Любой труд, как отмечает наш президент, ценен и важен для развития страны. Я уверена, ваши успехи будут продолжаться, и пусть наши дети берут с вас пример. А ваша награда пусть станет стимулом для новых достижений и примером для других", – отметила Аида Балаева.

Государственная молодежная премия "Дарын" присуждается ежегодно в целях государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения.

О том, что 17-летний футболист "Кайрата" Дастан Сатпаев получил государственную молодежную премию "Дарын", мы писали 7 ноября 2025 года.