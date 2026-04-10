#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
479.82
559.9
6.15
Спорт

Дастану Сатпаеву вручили госпремию

футболист Дастан Сатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 14:32 Фото: Instagram/d.satpayev
Нападающему футбольного клуба "Кайрат" Дастану Сатпаеву вручили государственную молодежную премию "Дарын", лауреатом которой он стал осенью 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 апреля 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информации (МКИ) РК:

"В Алматы заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева вручила нападающему футбольного клуба "Кайрат" Дастану Сатпаеву государственную молодежную премию "Дарын". Известный казахстанский спортсмен стал лауреатом премии 2025 года в номинации "Спорт".

В ведомстве отметили, что награждение состоялась 26 ноября прошлого года, но из-за участия в матчах Дастан Сатпаев не смог присутствовать на церемонии.

Фото: gov.kz

"Сегодня вы показываете выдающиеся результаты и вдохновляете детей и все общество играть в футбол, поддерживать спорт. Любой труд, как отмечает наш президент, ценен и важен для развития страны. Я уверена, ваши успехи будут продолжаться, и пусть наши дети берут с вас пример. А ваша награда пусть станет стимулом для новых достижений и примером для других", – отметила Аида Балаева.

Государственная молодежная премия "Дарын" присуждается ежегодно в целях государственной поддержки талантливой молодежи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения.

О том, что 17-летний футболист "Кайрата" Дастан Сатпаев получил государственную молодежную премию "Дарын", мы писали 7 ноября 2025 года.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
15:12, Сегодня
Почему Димаш Кудайберген запретил сестренке садиться на лошадь
15:36, 09 февраля 2026
В "Кайрате" приняли важное решение по Дастану Сатпаеву
15:10, 18 апреля 2023
Кто может претендовать на получение молодежной госпремии "Дарын"
15:37, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев поздравил сборную Казахстана по боксу после выступления на ЧА
15:22, Сегодня
"Тяжело драться против казахского брата": Оралбай "шокировал" признанием после "золота" ЧА
14:50, Сегодня
Алиев высказался о предстоящих матчах с топ-соперниками в КПЛ и Кубке Казахстана
14:35, Сегодня
Главный тренер сборной Казахстана назвал лучшего боксёра в финале чемпионата Азии
