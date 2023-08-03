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Законодательство РК

Привлек 215 млн тенге: условный срок получил организатор финпирамиды в Астане

АФМ: Руководителя пирамиды Sincere Systems осудили на шесть лет Фото: Zakon.kz
3 августа 2023 года в пресс-службе АФМ рассказали Zakon.kz о приговоре в отношении руководства ТОО "Sincere Systems" по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории Астаны.

Как отмечено в распространяемом сообщении, указанное ТОО на территории столицы осуществляло свою деятельность с 2020 года и занималось привлечением средств граждан под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами.

"Для увеличения числа вкладчиков предоставлялась возможность инвестирования по мнимым проектам. Для убеждения клиента в сохранности инвестиции был создан сайт, на котором регистрировался личный кабинет клиента с присвоением ID, с возможностью пополнения виртуальными средствами, эквивалентными взносу".Пресс-служба АФМ РК

Также сказано, что сумма привлеченных средств граждан составила 215 млн тенге.

"Приговором суда руководитель ТОО "Sincere Systems" осужден к 6 годам лишения свободы условно с запретом на занятие деятельностью в сфере инвестиций на 5 лет".Пресс-служба АФМ РК

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В АФМ отметили: "Если вы и ваши близкие столкнулись с аналогичной деятельностью недобросовестных предпринимателей, просим обратиться в ДЭР по месту проживания или в call-центр АФМ. Call-center: 1458".

Членов финансовой пирамиды Sincere Systems (S-Group) ранее задерживали и в других регионах Казахстана. Досудебное расследование в отношении ее организаторов начали в Астане еще в прошлом году.

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