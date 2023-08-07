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Почти 50 км труб "потеряли" при строительстве газопровода в Жетысуской области

Почти 50 км газопровода "потеряли" чиновники в Жетысуской области Фото: gov.kz
Прокуратура выяснила, что в проектно-сметной документации заложили работы по укладке 75 км труб, а в рабочем проекте фигурировали уже совсем иные цифры, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жетысуской области 7 августа, надзорное ведомство выявило нарушения при создании проекта по строительству газораспределительных сетей в Ескельдинском районе. Объем работ на бумаге и на практике оказался совершенно разным.

Управление энергетики и ЖКХ составило проектно-сметную документацию, в которой указало, что в Ескельдинском районе нужно было проложить 75 км труб. При этом в рабочем проекте указанный объем работ был совсем другим – всего 26 км газопровода. Выехав на место, сотрудники прокуратуры выяснили, что на практике более чем 49 км труб, указанных в смете, куда-то подевались. Сумма, которую заказчик был готов переплатить за фактически не сделанную работу, превысила 150 млн тенге.

"По акту прокуратуры заказчик исключил необоснованно включенные работы и уменьшил сумму договора. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее столичные прокуроры выявили нарушения в сфере госзакупок на сумму свыше 3,9 млрд тенге.

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