Нарушения в сфере госзакупок на сумму свыше 3,9 млрд тенге выявили столичные прокуроры

Прокуратура района Есиль в ходе анализа выявила нарушения требований законодательства о госзакупках.

Прокуроры установили 23 факта незаконного заключения договоров о госзакупках столичными госучреждениями напрямую с избранными поставщиками без обязательного проведения тендера.

В другом случае госучреждения неправомерно усложняли требования конкурсной документации, чем ограничивали количество потенциальных участников конкурса, не разделяя работы на лоты, по их однородным видам, не указывали конкретные объемы оказываемых услуг или пытались заключить договора на срок свыше финансового года.





"Кроме того, прокуроры выявили факты бездействия по взысканию штрафных санкций с недобросовестных подрядчиков, благодаря реагированию со стороны органов прокуратуры в доход государства взыскали 26 млн тенге. По результатам внесенных актов надзора отменили итоги незаконных госзакупок на сумму свыше 3,9 млрд тенге". Пресс-служба столичной прокуратуры

Виновные должностные лица привлечены к установленной законом ответственности, всем государственным организациям даны рекомендации о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства о государственных закупках.