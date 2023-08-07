Петушиные бои в Алматинской области сняли на видео
Фото: pixabay
В социальных сетях появилась информация, что жители села Коянкус Илийского района Алматинской области устраивают эпические битвы бесстрашных петухов, сообщает Zakon.kz.
В полиции прокомментировали данную информацию.
"Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Илийского района по статье 307 УК РК. Пресс-служба ДП Алматинский области
Как отметили в полиции, собранный материал будет передан в Службу экономических расследований Алматинской области.
Ранее нелегальные петушиные бои проводились в селе на юге Казахстана.
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