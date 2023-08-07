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Законодательство РК

Петушиные бои в Алматинской области сняли на видео

Петушиные бои проводили в Алматинской области Фото: pixabay
В социальных сетях появилась информация, что жители села Коянкус Илийского района Алматинской области устраивают эпические битвы бесстрашных петухов, сообщает Zakon.kz.

В полиции прокомментировали данную информацию.  

"Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Илийского района по статье 307 УК РК. Пресс-служба ДП Алматинский области 


Как отметили в полиции, собранный материал будет передан в Службу экономических расследований Алматинской области.

Ранее нелегальные петушиные бои проводились в селе на юге Казахстана. 

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Анастасия Стативкина
Алматинская область
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