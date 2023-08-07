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Пропавшую в Кызылординской области девочку нашли мертвой

Пропавшую в Кызылординской области девочку нашли мертвой Фото: polisia.kz
Тело семилетней девочки, пропавшей в Кызылординской области 6 августа, обнаружили в канале, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Кызылординской области, заявление о пропаже ребенка подал отец девочки 7 августа. Житель села Турмаганбет рассказал, что его семилетняя дочь вечером 6 августа ушла из дома и не вернулась. После того как родители и родственники не смогли найти ребенка самостоятельно, они обратились в правоохранительные органы.

"Сотрудники полиции незамедлительно приступили к поискам. В поисках пропавшей был задействован весь личный состав Кармакшинского РОП, сотрудники ДЧС, акимата района, волонтеры – в общей сложности более 60 человек. Также в поиске использовались два дрона", – говорится в сообщении районного ДП.

7 августа около 13:00 часов в канале "Үбіс" нашли тело пропавшей девочки. Признаков насильственной смерти на нем не обнаружили. По предварительной версии, девочка утонула в канале. По факту гибели ребенка начали досудебное расследование и назначили экспертизы.

Ранее стало известно, что в Атырауской области скончался ребенок, ехавший в детский лагерь на поезде.

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