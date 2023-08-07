Два тела обнаружили после пожара в частном доме в Шымкенте
По информации ДЧС, произошло обрушение на площади 100 кв. м, полностью сгорели рядом расположенный сарай, складированный под автомобильные жидкости, на площади 60 кв. м, пассажирская "Газель" и автомобильные жидкости (антифриз, тосол), расположенные под навесом.
Пожар локализовали в 05:18 и ликвидировали в 06:18. В результате пожара обнаружены тела мужчин 1953 г.р. и 1985 г.р.
Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.
На тушение пожара были привлечены 31 сотрудник и семь единиц техники Службы пожаротушения ДЧС Шымкента, бригада филиала Центра медицины катастроф.
Ранее в Шымкенте в магазине бытовой техники произошел крупный пожар – полностью сгорели крыша и пристроенный склад.