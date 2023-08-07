Два тела обнаружили после пожара в частном доме в Шымкенте

В Шымкенте в частном жилом доме произошел пожар. Погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС, произошло обрушение на площади 100 кв. м, полностью сгорели рядом расположенный сарай, складированный под автомобильные жидкости, на площади 60 кв. м, пассажирская "Газель" и автомобильные жидкости (антифриз, тосол), расположенные под навесом.



Пожар локализовали в 05:18 и ликвидировали в 06:18. В результате пожара обнаружены тела мужчин 1953 г.р. и 1985 г.р.

Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

На тушение пожара были привлечены 31 сотрудник и семь единиц техники Службы пожаротушения ДЧС Шымкента, бригада филиала Центра медицины катастроф.

Ранее в Шымкенте в магазине бытовой техники произошел крупный пожар – полностью сгорели крыша и пристроенный склад.