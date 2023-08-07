Размахивал флагом Казахстана: пассажира элитного внедорожника оштрафовали в Семее

В Казнете рассылают видео, на кадрах которого мужчина с флагом Казахстана, высунувшись из люка кроссовера, следует на большой скорости по подвесному мосту в Семее, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе полиции Абайской области уточнили 7 августа, что двух человек привлекли к административной ответственности за нарушения ПДД.

23-летний водитель Hyundai Palisade привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 593 КоАП РК за несоблюдение правил перевозки пассажиров.

Пассажир данного внедорожника также привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 615 КоАП РК за невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения.

"Департамент полиции Абайской области просит водителей и пассажиров быть предельно внимательными на дорогах, не допускать неоправданно рискованных маневров, которые могут повлечь за собой трагические последствия. Берегите себя и своих близких". Пресс-служба ДП Абайской области

В апреле 2023 года сообщалось о пассажире, который катался, высунувшись по пояс из Lexus, в Алматы. Тогда парень рисковал жизнью для создания красивого видео.