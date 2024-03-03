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Появилось видео со спасением подростка в Семее, который пытался совершить суицид

подросток у моста в Семее, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 14:49 Фото: скриншот видео
Полиция опубликовала видео с нагрудного жетона сотрудника, который спас подростка, намеревавшегося спрыгнуть с подвесного моста в Семее, сообщает Zakon.kz.

3 марта поступил звонок от 17-летнего подростка, который сообщил о намерении покончить с жизнью. Пока оператор службы спасения вела с ним переговоры, к месту прибыл экипаж патрульной полиции в лице Дамира Ахметкалиева и Раймбека Есенгалиева.

Раймбек тихо подошел к подростку, успокоил и отвел его в сторону.

"Как дела? Что случилось? Пойдем, пойдем, пойдем, нормально все будет. Ты – красавчик!" – говорил полицейский, передавая парня напарнику.

Позже парня забрали медики, сейчас с ним работают психологи.

Для помощи подростку подключились все службы города: полиция, служба спасения и медики скорой помощи. Младший сержант гражданской защиты Айжан Каленова до прибытия сотрудников полиции оказывала экстренную психологическую помощь ребенку, возможно, тем самым предотвратив необратимый шаг.

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