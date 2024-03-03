Появилось видео со спасением подростка в Семее, который пытался совершить суицид
Фото: скриншот видео
Полиция опубликовала видео с нагрудного жетона сотрудника, который спас подростка, намеревавшегося спрыгнуть с подвесного моста в Семее, сообщает Zakon.kz.
3 марта поступил звонок от 17-летнего подростка, который сообщил о намерении покончить с жизнью. Пока оператор службы спасения вела с ним переговоры, к месту прибыл экипаж патрульной полиции в лице Дамира Ахметкалиева и Раймбека Есенгалиева.
Раймбек тихо подошел к подростку, успокоил и отвел его в сторону.
"Как дела? Что случилось? Пойдем, пойдем, пойдем, нормально все будет. Ты – красавчик!" – говорил полицейский, передавая парня напарнику.
Позже парня забрали медики, сейчас с ним работают психологи.
Для помощи подростку подключились все службы города: полиция, служба спасения и медики скорой помощи. Младший сержант гражданской защиты Айжан Каленова до прибытия сотрудников полиции оказывала экстренную психологическую помощь ребенку, возможно, тем самым предотвратив необратимый шаг.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript