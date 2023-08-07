Полицейские патрулировали на частном авто в Талдыкоргане

Сотрудники полиции из Талдыкоргана провели патрулирование на своих личных автомобилях, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось накануне в Instagram-паблике taldykorganec_insta.

Как видно на кадрах, полицейский выписывает протокол неизвестному мужчине. Как оказалось позже, сотрудники оштрафовали пешеходов, пересекавших проезжую часть в неположенном месте. Однако пользователей Сети удивило то, что они патрулировали на личном автомобиле марки "Нива".

За разъяснением ситуации корреспондент Zakon.kz обратился в пресс-службу Департамента полиции Жетысуской области. Там подтвердили факт патрулирования сотрудников на частном автомобиле. Это, как уверили в ДП, не запрещается законом.

В полиции пояснили, что для 12 участковых инспекторов предусмотрены всего два служебных авто, в связи с этим они вынуждены проводить патрулирование на личных машинах.

"В действиях полицейских на видео не усмотрены каких-либо нарушения законности. К сведению, указанную часть города (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мкр., пригород и спецгородок) обслуживают 12 участковых инспекторов полиции, в пользовании которых имеются две служебные автомашины. В этой связи обход имеющих обширную территорию участков нередко производится сотрудниками с использованием частных автомашин", – сообщили в ДП Жетысуской области.

В эти дни в областном центре инициирована профилактическая отработка "Безопасная дорога", которая продлится до 15 августа.