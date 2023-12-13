90 новых авто получили полицейские ЗКО в преддверии праздника

В преддверии Дня Независимости республики сотрудникам полиции в Западно-Казахстанской области вручили ключи от новых служебных автомобилей. Все они оснащены специальными устройствами для осуществления патрулирования.

Глава региона Нариман Турегалиев , приняв участие в церемонии вручения ключей, выразил надежду, что увеличение автопарка положительно скажется на повышении безопасности.

Главная задача, которая всегда ставилась во главу сотрудниками полиции — это обеспечение безопасности и спокойствие земляков. Для этого необходимо иметь не только профессиональные навыки, но и крепкую усовершенствованную материально-техническую базу, именно поэтому автопарк Департамента полиции Западно-Казахстанской области регулярно обновляется и пополняется. Сегодня сотрудники правоохранительных органов получили 90 ключей от служебных машин, которые будут помогать в борьбе с преступностью.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Как сказал наш Президент Касым-Жомарт Токаев, важно обеспечить законность и правопорядок в развитии общества. Поэтому мы верим, что вы всегда будете верны своим клятвам, оправдаете честное слово "защитник страны" и неустанно будете служить государству и народу. В преддверии национального праздника – Дня Независимости и в целях обеспечения, позвольте вручить ключи от новых служебных автомобилей. Эти автомобили еще больше повысят качество работы и будут способствовать продолжению борьбы с преступностью и охране общественного порядка. Мы закупили 148 машин, в целом для обеспечения материально-технической части работников департамента полиции, все эти автомобили предназначены для обеспечения безопасности наших граждан. За счет областного бюджета выделили 5,7 млрд тенге, в том числе 2,1 миллиард тенге на закуп машин. Сегодня выдано 90 машин, до этого также торжественно вручали ключи от партии новых автомобилей. Я надеюсь, с вашей стороны будет отдача, потому что большие деньги из бюджета выделены. Это забота и плановое обновление автопарка. Уверен, что ваш профессионализм, твердая гражданская позиция и мужество позволят обеспечивать круглосуточную безопасность граждан, их уверенность в сегодняшнем и завтрашнем днях. Желаю вам огромного здоровья, благополучия вашим семьям, успехов и почета в работе!" - сказал аким ЗКО Нариман Турегалиев.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Новые автомобили марки "Киа", также автопарк пополнился тремя квадроциклами. В ходе мероприятия было отмечено, что в целом за последнее время нарушение правопорядка снизилось на 25%, однако количество заметен рост дорожно-транспортных происшествий по сравнению с прошлым годом.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"На сегодня 2 батальона патрульной полиции полностью обеспечены служебным транспортом. Несомненно, это положительно скажется на сокращении ДТП и в целом улучшит картину сводок на дорогах. В скором времени подключим 3 оборудования "Кибер шериф". Еще 17 таких же устройств планируем приобрести в следующем году", - сказал начальник Департамента полиции Западно-Казахстанской области Арман Оразалиев.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Теперь полицейские области смогут усилить охрану общественного порядка, более интенсивно и оперативно задерживать правонарушителей и патрулировать улицы, чтобы не допускать нарушений в областном центре.

