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В Астане посол Хорватии потерял деньги в паркинге

В Астане посол Хорватии потерял деньги в паркинге Фото: pxhere
В Астане полицейские помогли вернуть послу Хорватии в Казахстане потерянные им деньги, сообщает Zakon.kz.

6 августа в полицию обратился посол Хорватии в РК Рефик Шабанович.

Дипломат рассказал, что ночью припарковал машину в паркинге, вышел из нее с двумя сумками и кошельком, который держал подмышкой. Он, не сразу заметил, что выронил кошелек. Обнаружил мужчина это только утром и, спустившись в паркинг, сам попытался найти. Он нашел кошелек, однако денег в нем не оказалось.

Просмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские выяснили, что утерянные вещи дипломата нашел его сосед. Вытащив деньги из кошелька, он отправился к себе домой. Увидев полицейских на пороге своей квартиры, мужчина сразу выдал найденное. Он пояснил, что нашел деньги ночью и собирался сдать их в полицию утром, однако не успел этого сделать.


Ранее в Астане 12-летний мальчик украл сумку с пятью миллионами тенге. 

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Анастасия Стативкина
Астана
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