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Происшествия

Перевела на "безопасный счет": более 2 млн тенге потеряла жительница области Абай

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 19:00 Фото: Zakon.kz
Полицейские помогли вернуть похищенные деньги 33-летней жительнице Маканчинского района области, сообщает Zakon.kz.

Неизвестные, представившись сотрудниками Центра обслуживания населения и банка, убедили женщину, что на ее имя якобы оформляется кредит. Используя поддельные документы, психологическое давление и легенду о "безопасном счете", злоумышленники заставили ее перевести 2 млн 650 тысяч тенге через мобильные приложения двух банков.

Спустя несколько дней потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

"Расследование уголовного дела находилось под личным контролем следователя отдела полиции Маканчинского района Гульмиры Сарсембаевой. В кратчайшие сроки были изучены цифровые следы, проанализировано движение денежных средств и установлены лица, причастные к преступлению. В результате следственно-оперативных мероприятий в Астане были установлены подозреваемые, причастные к мошеннической схеме. Осознав неизбежность ответственности и последствия своих действий, подозреваемые приняли решение добровольно вернуть деньги. По словам подозреваемых, произошедшее стало для них первым и последним преступлением. Они искренне раскаялись и заявили, что больше никогда не будут заниматься противоправной деятельностью", – рассказали в полиции.

Деньги были возвращены потерпевшей, которая тепло поблагодарила стражей порядка за оперативность и профессионализм.

В департаменте полиции области Абай напоминают: "безопасных счетов" не существует. Сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных учреждений никогда не требуют переводить деньги для их сохранности. При подобных звонках необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком либо обратиться в полицию.

Ранее Комитет государственных доходов Министерства финансов РК предупредил граждан о новой "легенде" мошенников. Подробности – здесь.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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