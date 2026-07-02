Перевела на "безопасный счет": более 2 млн тенге потеряла жительница области Абай

Полицейские помогли вернуть похищенные деньги 33-летней жительнице Маканчинского района области, сообщает Zakon.kz.

Неизвестные, представившись сотрудниками Центра обслуживания населения и банка, убедили женщину, что на ее имя якобы оформляется кредит. Используя поддельные документы, психологическое давление и легенду о "безопасном счете", злоумышленники заставили ее перевести 2 млн 650 тысяч тенге через мобильные приложения двух банков.

Спустя несколько дней потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

"Расследование уголовного дела находилось под личным контролем следователя отдела полиции Маканчинского района Гульмиры Сарсембаевой. В кратчайшие сроки были изучены цифровые следы, проанализировано движение денежных средств и установлены лица, причастные к преступлению. В результате следственно-оперативных мероприятий в Астане были установлены подозреваемые, причастные к мошеннической схеме. Осознав неизбежность ответственности и последствия своих действий, подозреваемые приняли решение добровольно вернуть деньги. По словам подозреваемых, произошедшее стало для них первым и последним преступлением. Они искренне раскаялись и заявили, что больше никогда не будут заниматься противоправной деятельностью", – рассказали в полиции.

Деньги были возвращены потерпевшей, которая тепло поблагодарила стражей порядка за оперативность и профессионализм.

В департаменте полиции области Абай напоминают: "безопасных счетов" не существует. Сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных учреждений никогда не требуют переводить деньги для их сохранности. При подобных звонках необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком либо обратиться в полицию.

Ранее Комитет государственных доходов Министерства финансов РК предупредил граждан о новой "легенде" мошенников. Подробности – здесь.