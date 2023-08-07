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В отремонтированном роддоме Жезказгана во время дождя затопило палату

В отремонтированном роддоме Жезказгана во время дождя затопило палату Фото: скриншот видео
В Жезказгане во время дождя протекла крыша родильного дома, отремонтированная в 2022 году. Горожане сняли на видео затопленную палату роддома, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали в социальных сетях 7 августа 2023 года.

"Здание роддома, в том числе и кровля, были отремонтированы совсем недавно", – говорится в сообщении Telegram-канала novosti_krg.

В Управлении здравоохранения Улытауской области подтвердили, что на видео запечатлен областной роддом, расположенный в Жезказгане. В ведомстве отметили, что крыша протекла из-за некачественной работы подрядчика.

"Затопление произошло в минувшие выходные во время сильного дождя на площади 25,9 кв. м. По вине подрядчика, который производил ремонтные работы, в том числе и ремонт крыши в 2022 году. Ремонт в целом был некачественный и не принят по актам. Было выделено 37 млн тенге. Но подрядчику за работы оплата не произведена. На него подан иск в суд. В настоящее время идут судебные разбирательства".Управление здравоохранения Улытауской области

В подтопленных палатах, как заверили в ведомстве, пациенток на момент происшествия не было.

"Допущенные нарушения со стороны подрядчика будут определены решением суда. До завершения судебного разбирательства что-либо предпринять мы не можем".Управление здравоохранения Улытауской области

Ранее сообщалось, что в Сатпаеве купол, установленный над футбольным полем, обрушился из-за сильного ветра.

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Динара Халдарова
Жезказган
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