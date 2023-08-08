Главное к утру: обучение с пяти лет, смерть школьника в Астане, подробности стрельбы в Арыси

Обязательная дошкольная подготовка. Школьника насмерть придавило футбольными воротам в Астане. Очевидцы поделились подробностями стрельбы в частном доме города Арысь, сообщает Zakon.kz.

Дошкольная подготовка пятилеток

1 сентября учебный год начинается не только для школьников. С возраста 5 лет в Казахстане предусмотрено обязательное дошкольное обучение ребенка. Предшкольная подготовка объявлена бесплатной, но платить за детей все же придется. О проблемах дошкольного образования и воспитания расскажем тут.

Трагедия на футбольном поле

В Астане 7 августа на 10-летнего ребенка упали футбольные ворота. Школьник скончался от травмы головы, сообщили в полиции, где завели уголовное дело по статье "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Стрельба в Арыси

5 августа двое неизвестных проникли на территорию строящегося дома в городе Арысь, произвели выстрелы из неустановленного оружия и скрылись в неизвестном направлении. От полученных ранений скончались двое мужчин: 37-летний хозяин дома и его 23-летний знакомый. Еще двое получили ранения. Очевидцы рассказали подробности.

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