Главное к утру: обучение с пяти лет, смерть школьника в Астане, подробности стрельбы в Арыси
Дошкольная подготовка пятилеток
1 сентября учебный год начинается не только для школьников. С возраста 5 лет в Казахстане предусмотрено обязательное дошкольное обучение ребенка. Предшкольная подготовка объявлена бесплатной, но платить за детей все же придется. О проблемах дошкольного образования и воспитания расскажем тут.
Трагедия на футбольном поле
В Астане 7 августа на 10-летнего ребенка упали футбольные ворота. Школьник скончался от травмы головы, сообщили в полиции, где завели уголовное дело по статье "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Стрельба в Арыси
5 августа двое неизвестных проникли на территорию строящегося дома в городе Арысь, произвели выстрелы из неустановленного оружия и скрылись в неизвестном направлении. От полученных ранений скончались двое мужчин: 37-летний хозяин дома и его 23-летний знакомый. Еще двое получили ранения. Очевидцы рассказали подробности.
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