Подросток чуть не утонул в Каспийском море: его успели спасти

Купание едва не закончилось трагедией – подростка спасли на побережье Каспийского моря в Актау. Мальчик начал тонуть во время купания в необорудованном месте, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС РК, инцидент произошел в 7А микрорайоне. Во время патрулирования сотрудники оперативно-спасательного отряда заметили, что юноша 2009 года рождения оказался в опасности и не может самостоятельно выбраться из воды.

На помощь подростку незамедлительно бросились двое спасателей. К спасательной операции также подключился очевидец, находившийся на берегу. Совместными усилиями подростка удалось вовремя извлечь из моря.

После спасения сотрудники МЧС оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Затем его передали прибывшей бригаде скорой помощи.

Спасатели напомнили, что купаться следует только на оборудованных пляжах, соблюдать правила безопасности на воде и не оставлять детей без присмотра.

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