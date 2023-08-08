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Подозреваемого в сепаратизме жителя Петропавловска отправили на принудительное лечение

Подозреваемого в сепаратизме жителя Петропавловска отправили на принудительное лечение Фото: Zakon.kz
Суд Петропавловска признал невменяемым 51-летнего местного жителя, который ранее в соцсетях распространял информацию сепаратистского содержания, сообщает Zakon.kz.

В суде Петропавловска, где рассматривали дело 51-летнего Валерия Лихушина, подозреваемого в сепаратизме, признали мужчину невменяемым. Так мужчина избежал уголовной ответственности за деяния. По решению суда, его отправят принудительно лечиться в специальное закрытое учреждение, передает Петропавловск.news.

"Суд, признав доказанным, что запрещенные уголовным законом деяния совершены Лихушиным в состоянии невменяемости, освободил его от уголовной ответственности, применив меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа", – сказано в сообщении от пресс-службы городского суда Петропавловска.

Как отмечает издание, в течение восьми лет мужчина в социальных сетях под вымышленным псевдонимом оскорблял национальные ценности и призывал к нарушению целостности Казахстана. При этом, как отметили в суде, мужчина не стеснялся в выражениях и грубо оскорблял представителей разных национальностей.

Ранее в том же Петропавловске суд признал виновной в сепаратизме местную жительницу, которая во время общения с незнакомцем в популярном видеочате попросила мужчину "забрать Северо-Казахстанскую область" в Россию. Ее приговорили к трем годам тюрьмы.

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Мария Мельникова
Петропавловск Северо-Казахстанская область
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