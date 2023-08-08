Табун лошадей на 10 миллионов похитили двое мужчин в Улытауской области
Фото: Zakon.kz
Полицейские задержали двух мужчин, 26 и 28 лет, по подозрению в краже 29 лошадей из крестьянского хозяйства Улытауской области, сообщает Zakon.kz.
"В ходе проведения оперативно-розыскных работ в одном из населенных пунктов Казыгуртского района Туркестанской области изъяты семь похищенных лошадей и грузовик", – сообщили в пресс-службе ДП региона.
Преступление было совершено 27 июля в Жанааркинском районе Улытауской области. Сотрудник одного из крестьянских хозяйств сообщил, что с фермерских угодий были украдены 29 лошадей. Общая стоимость табуна – более 10 миллионов тенге.
Подозреваемые, по решению следственного суда арестованы на время следствия, отмечают в полиции.
Ранее жителя Жамбылской области осудили за кражу лошадей. Мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы, материальный ущерб от кражи потерпевший оценил в 10,4 миллиона тенге.
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