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Падеж лошадей в Улытауской области прокомментировали в Минсельхозе

Падеж лошадей в Улытауской области прокомментировали в Минсельхозе , фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 20:26 Фото: МСХ РК
Делегация Министерства сельского хозяйства Казахстана прибыла в Улытаускую область для проверки информации о массовом падеже лошадей, сообщает Zakon.kz.

По информации МСХ, по прибытию в Жанааркинский район делегация установила, что из-за обильных снегопадов и морозов в декабре 2023 года и в феврале 2024-го пастбищные угодья обледенели и был затруднен выпас лошадей на тебеневке. Это привело к истощению и падежу молодняка и старых животных. Согласно данным базы ИСЖ, в районе насчитывается 84,3 тыс. голов лошадей.

"Вдоль автомобильной дороги между поселком Жанаарка и городом Каражал был зарегистрирован падеж 23 голов лошадей, которые не имели идентификационных номеров и не были зарегистрированы в базе данных ИСЖ. Трупы животных доставили на скотомогильник", – говорится в сообщении.

Также в Жанааркинском районе обнаружены 44 головы лошадей, не имеющих идентификационных номеров. Таким образом, павшее поголовье лошадей в количестве 67 голов не было идентифицировано, а установить их владельцев невозможно. Вместе с тем, в адрес районных ветеринарных станций официальных обращений и заявлений о фактах падежа лошадей не поступало.

"Отметим также, что информация о массовом падеже лошадей в Улытауской области в количестве 2000 голов и половины имеющегося поголовья в Жанааркинском районе не соответствует действительности. На сегодня при участии сельских ветеринарных врачей, представителей местных исполнительных органов, государственных ветеринарно-санитарных инспекторов проводится работа по сбору павших животных и уничтожению их туш. Текущая ситуация находится на контроле у районных территориальных инспекций Улытауской области Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ", – заключили в МСХ.

Ранее сообщалось о массовой гибели лошадей в Акмолинской области. 28 февраля фермеры обратились за помощью. Сельчане считают, что животные гибнут от голода прямо на пастбищах. Виной всему – морозы и бураны, которые оставили табуны на зимних выпасах без кормов. 1 марта сообщалось, что на место выехали представители МСХ РК.

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