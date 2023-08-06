Двух человек застрелили во время строительства дома в Туркестанской области

5 августа двое неизвестных проникли на территорию строящегося дома в городе Арысь, произвели выстрелы из неустановленного оружия и скрылись в неизвестном направлении, сообщает Zakon.kz.

От полученных ранений погибли хозяин дома и помогавший ему в строительстве знакомый. Также огнестрельные ранения получили двое мужчин, помогавших в строительстве. Они доставлены в больницу.

"В настоящее время создана специальная следственно-оперативная группа. Введен план "Перехват". Проводятся необходимые мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемых. Выясняются все обстоятельства произошедшего". ДП Туркестанской области

Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области.

Иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

В Туркестанской области разыскивают пропавшую женщину. Утром 31 июля она выехала из дома в сторону села Дихан и не вернулась. Она собиралась продавать золотые изделия на сумму около 1 млн тенге.