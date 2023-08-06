Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Двух человек застрелили во время строительства дома в Туркестанской области

убийство Фото: freepik
5 августа двое неизвестных проникли на территорию строящегося дома в городе Арысь, произвели выстрелы из неустановленного оружия и скрылись в неизвестном направлении, сообщает Zakon.kz.

От полученных ранений погибли хозяин дома и помогавший ему в строительстве знакомый. Также огнестрельные ранения получили двое мужчин, помогавших в строительстве. Они доставлены в больницу.

"В настоящее время создана специальная следственно-оперативная группа. Введен план "Перехват". Проводятся необходимые мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемых. Выясняются все обстоятельства произошедшего".ДП Туркестанской области

Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области.

Иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

В Туркестанской области разыскивают пропавшую женщину. Утром 31 июля она выехала из дома в сторону села Дихан и не вернулась. Она собиралась продавать золотые изделия на сумму около 1 млн тенге.

Читайте также

Более 100 человек эвакуировали из гостиницы в Бурабае

17-летнего подростка застрелили в Алматинской области: все участники задержаны

21 человек пострадал в результате землетрясения на востоке Китая

Мухит Турсынали
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане установлена минимальная зарплата профессорско-преподавательского состава вузов
В Казахстане установили минимальную зарплату профессоров и преподавателей в вузах
Казахстан суд решения подделка мошенничество
Пока суд да дело: новый вид мошенничества появился в Казахстане
Учет домашних животных
Чип, браслет, ошейник, бирка или тату: с 1 сентября собаки и кошки подлежат учету путем мечения
советы, врач
Чем опасен избыток витамина D
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления