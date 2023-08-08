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Участника банды мошенников с крупной суммой денег задержали в Астане

Участника банды мошенников с крупной суммой денег задержали в Астане Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области
"Курьера", получившего деньги у пострадавшей от деятельности мошенников, задержали полицейские Карагандинской области в Астане. Молодой человек собирался перевести крупную сумму через банкомат, сообщает Zakon.kz.

В столице карагандинские полицейские задержали 19-летнего молодого человека. Его подозревают в участии в мошеннической схеме телефонных звонков. Предположительно, юноша забирал деньги у пострадавших, которые якобы передавали их полицейским за попавших в ДТП родственников, сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.

Во время задержания у молодого человека нашли 17 800 евро и 115 000 тенге. Полицейские настигли его во время отправки денег через банкомат.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, заявление от 75-летней жительница Темиртау поступило 5 августа. Женщина рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников.

"К ней позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции, который сообщил, что ее дочь попала в ДТП. Вина ее 50-летней дочери доказана и для отвода от ответственности нужны деньги. После передал трубку женщине, голос которой был похож на голос ее дочери, она умоляла маму помочь ей". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Пенсионерка отдала мошенникам все сбережения, это 19 000 евро и 14 700 долларов США. При этом домой к ней приехал "курьер", который и забрал наличку.

"С начала текущего года на территории города Караганды зарегистрировано более 80 фактов мошенничества, совершенных под предлогом увода от уголовной ответственности за ДТП. Принятыми мерами за совершение указанных преступлений задержаны 27 лиц, из них 5 несовершеннолетних и 13 таксистов". Абиль Абильдин, заместитель начальника ДП Карагандинской области

Ранее в Астане стражи порядка задержали дроппера, который забирал деньги у пенсионерок. Необычного "курьера", который работал по указанию интернет-мошенников, столичные оперативники установили в течение суток.

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