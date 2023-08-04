Необычного "курьера" задержали в Астане

В Астане стражи порядка задержали дроппера, который забирал деньги у пенсионерок. Необычного "курьера", который работал по указанию интернет-мошенников, столичные оперативники установили в течение суток, сообщает Zakon.kz.

По данным столичного департамента полиции, дроппер в основном наведывался к пожилым жительницам столицы.

"С заявлением в полицию обратилась 85-летняя женщина и сообщила, что отдала неизвестному парню 1 млн 600 тыс. тенге", – говорится в сообщении.

По словам пенсионерки, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. После он сказал ей, что внучка совершила ДТП, и, чтобы урегулировать ситуацию, мошенник потребовал денежные средства.

"Деньги пенсионерка передала "курьеру" (дропперу. – Прим. ред.), который приехал к ней домой, а спустя некоторое время распознала обман". Пресс-служба ДП Астаны

Также стражи порядка рассказали о других аналогичных случаях мошенничества:

мошенники обманули 65-летнюю пенсионерку, которая отдала им 1 млн 400 тыс. тенге;

другая 85-летняя жительница столицы отдала мошенникам 3 млн 700 тыс. тенге.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий нами был установлен и задержан гражданин 2001 г. р. В ходе следственных мероприятий он пояснил, что при поиске работы нашел объявление в приложении Telegram, куда и устроился работать "курьером", – рассказал старший оперуполномоченный УП района "Алматы" ДП Астаны Алтынхан Мухиддинов.

Полицейские установили, что в процессе работы подозреваемый забирал деньги в качестве "курьера" у пенсионеров, обманутых интернет-мошенниками. После получения денег он часть оставлял себе, а другую часть передавал через банковские реквизиты за границу.

"В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование по ст. 190 ("Мошенничество") УК РК". Пресс-служба ДП Астаны

"Работа в данном направлении продолжается", – добавили в пресс-службе столичного ДП.

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