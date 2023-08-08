Курила на подоконнике: 16-летняя школьница выпала из окна в Костанайской области

В Житикаре 16-летняя девочка курила на подоконнике и упала с пятого этажа, сообщает Zakon.kz.

5 июля в 02:40 в дежурную службу областного ДЧС поступила информация о том, что в Житикаре из окна пятого этажа заброшенного здания профилактория, расположенного напротив средней школы № 9, упала девушка 2007 года рождения.



"Пострадавшая сидела на подоконнике и курила, после чего у нее загружалась голова и она упала вниз", — сообщили в ДЧС.

С диагнозом "перелом поясничного отдела позвоночника и ребра" ее госпитализировали в больницу.

Ранее в Костанае 13-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Она была доставлена в больницу с различными переломами.