Курила на подоконнике: 16-летняя школьница выпала из окна в Костанайской области
Фото: pxfuel
В Житикаре 16-летняя девочка курила на подоконнике и упала с пятого этажа, сообщает Zakon.kz.
5 июля в 02:40 в дежурную службу областного ДЧС поступила информация о том, что в Житикаре из окна пятого этажа заброшенного здания профилактория, расположенного напротив средней школы № 9, упала девушка 2007 года рождения.
"Пострадавшая сидела на подоконнике и курила, после чего у нее загружалась голова и она упала вниз", — сообщили в ДЧС.
С диагнозом "перелом поясничного отдела позвоночника и ребра" ее госпитализировали в больницу.
Ранее в Костанае 13-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа. Она была доставлена в больницу с различными переломами.
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