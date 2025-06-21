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Общество

В Семее ищут пропавшего 7-летнего мальчика с аутизмом: развернута масштабная операция

Амангали Бекболат, Семей, поиски , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2025 00:36 Фото: ДП Абайской области
В городе Семей начата масштабная поисковая операция по установлению местонахождения 7-летнего мальчика, без вести пропавшего вечером 21 июня, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Департамент полиции области, ребенок по имени Амангали Бекболат, 2018 года рождения, ушел из дома по адресу: улица Туристическая, 92, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. По данным полиции, мальчик имеет особенности развития, у него диагностирован аутизм.

Приметы: рост около 130 см, на момент исчезновения был одет в синюю футболку, серые плавки и серые сандалии.

"В розыскных мероприятиях задействованы сотрудники полиции, кинологическая служба, спасатели ДЧС и волонтеры. Проводится подворовой обход, прочесываются близлежащие территории, в том числе с применением дрона с тепловизором", – уточнили в департаменте.

Правоохранительные органы взаимодействуют с семьей ребенка и просят всех граждан, располагающих какой-либо информацией, немедленно сообщить об этом по телефону "102".

Ранее сообщалось о другом происшествии. Два одноклассника в Костанайской области отправились на поиски скота и заблудились сами. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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