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В степи Мангистауской области обнаружили человеческий череп

В степи Мангистауской области обнаружили человеческий череп Фото: pixabay
В социальных сетях появилась видеозапись. На кадрах запечатлены человеческие останки в степи Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

В  полиции сообщили, что видео тщательно проверяется.

"В данный момент выясняется, когда и где была снята видеозапись, а также имеет ли она отношение к Мангистауской области", – говорится в сообщении.

Ранее в Костанае коммунальщики нашли человеческие останки.

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Анастасия Стативкина
Мангистауская область
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