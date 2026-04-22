Общество

Мусорный "апокалипсис" в степи Мангистау: названа причина

мусор в Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 10:56 Фото: Instagram/tabigiresurstar_mangystau
В Мангистауской области объяснили шокирующие кадры с усыпанной мусором степью в селе Баянды Мунайлинского района, а также показали кадры его уборки, сообщает Zakon.kz.

В Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования региона сообщили, что в том месте находится полигон твердых бытовых отходов (ТБО).

"Утилизация и сбор отходов осуществляются в соответствии с установленными нормами. Распространение легких фракционных отходов в зону бассейна может в некоторых случаях объясняться технологическими и природными факторами", – пояснили в ведомстве.

Там также отметили, что 18 апреля 2026 года на территории полигона и пригородов провели плановые работы по санитарной очистке. Однако 20 апреля около полигона произошел пожар. Во время тушения, а также из-за сильного ветра, за пределы свалки распространился легкий мусор (пленка, бумага и другие материалы).

"Организованы срочные работы по полной очистке территории свалки и прилегающих к ней территорий, задействованы соответствующие службы и спецтехника. Работы ведутся в усиленном режиме", – сообщили в управлении.

Казахстанцев ранее шокировало видео с усыпанной мусором степью, посреди которой ходил верблюд.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
