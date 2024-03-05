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Полиция задержала преступные группы вымогателей

Задержание преступников, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 07:25 Фото: пресс-служба МВД РК
Преступные группы вымогателей задержаны казахстанской полицией. С начала года подразделениями по борьбе с организованной преступностью МВД выявлено и пресечено более 130 таких фактов, в том числе совершенных преступными группировками, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства внутренних дел РК, на автодороге Астана – Павлодар 8 февраля были задержаны шестеро уроженцев Кызылординской области по подозрению в совершении тяжких преступлений. К примеру, они насильно посадили в машину двоих знакомых, вывезли на квартиру, избивали, угрожали оружием и удерживали двое суток. У своих жертв они отобрали 300 тыс. тенге и сотовый телефон. Более того, дополнительно требовали миллион тенге. Один из потерпевших, пытаясь убежать, выпрыгнул с пятого этажа. Мужчина выжил, но получил множественные переломы. Подозреваемые, посадив второго потерпевшего в машину, пытались скрыться, но были задержаны по дороге. По данному факту расследуется уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса.

В Уральске полицейскими задержана преступная группа из числа студентов колледжа, которые совершали вымогательства, грабежи и мошенничества. По данному факту расследуется восемь уголовных дел и принимаются меры по установлению их причастности к другим преступлениям.

В Акмолинской области предотвращена разборка между двумя молодежными группировками. На месте происшествия обнаружено и изъято травматическое и холодное оружие, дубинки, а также металлические и деревянные предметы, приспособленные для нанесения ударов. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц.

"По всем указанным фактам подозреваемые задержаны. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Уважаемые граждане, если вы столкнулись с преступными посягательствами со стороны криминальных групп, незамедлительно обращайтесь в полицию. Мы гарантируем конфиденциальность вашей информации и сделаем все, чтобы защитить вас и обеспечить вашу безопасность", – отметил начальник департамента, официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Оперативники МВД за прошлую неделю задержали 87 разыскиваемых преступников.

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